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Помощь тюменским детям по линии "Круга добра" станет эффективней

Общество, 15:44 10 февраля 2023

информационный центр правительства Тюменской области

Подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Тюменской области и фондом "Круг добра" - важный шаг для повышения эффективности и доступности оказания помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. В этом уверена заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук, Татьяна Подольская (Ростовская область).

Взаимодействие до подписания соглашения между фондом и регионом регламентировалось, по ее словам, постановлениями правительства, которые содержали только общие рамки работы и не детализировали рабочие процессы. "Благодаря подписанному соглашению теперь регламентировано максимально возможное количество аспектов сотрудничества, - подчеркнула она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Работа фонда "Круг добра" действительно спасает жизни детям с редкими заболеваниями, которые благодаря ему своевременно получают квалифицированные медицинские консультации и лекарственные препараты, часто очень дорогостоящие или не зарегистрированные в России".

Фонд "Круг добра" создан по инициативе президента России Владимира Путина в 2021 году. За время работы фонда, сообщил губернатор Александр Моор, в число его подопечных уже вошел 71 юный житель Тюменской области. За счет средств фонда маленькие тюменцы обеспечиваются лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по 14 заболеваниям. Среди них и дети, например, с диагнозом "спинальная мышечная атрофия". С июня 2021 года они получают дорогостоящие препараты за счёт средств фонда "Круг добра".

"Мы убедились, что консолидация усилий дает больше шансов и возможностей. Уверен, что подписание соглашения о взаимном сотрудничестве с фондом "Круг добра" поможет сделать нашу работу более эффективной и оперативной, чтобы все нуждающиеся в помощи дети с редкими заболеваниями ощущали теплоту, поддержку и внимание к своей судьбе", – подчеркнул Александр Моор.

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# Круг добра , помощь детям

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