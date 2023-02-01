Развитие кампуса в Тюмени, по мнению эксперта, будет способствовать устойчивому развитию территории

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

Межвузовский кампус, появление которого сейчас активно обсуждается в Тюмени, сможет стать не просто студенческим городком, а территорией, отличающейся инновационной инфраструктурой, необходимой для образования, науки и жизни.

Развитие подобного кампуса, по мнению старшего преподавателя кафедры международных экономических отношений Южно-Российского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Евгении Васюты, будет способствовать устойчивому развитию территории, за счет развития новых сервисов, расширения сферы услуг, активизации малого и среднего предпринимательства, а также увеличению доходов всех участников, входящих в данное объединение.

"Уверена, что появление такой образовательной структуры сведет на нет бюрократизацию, что в свою очередь позволит сосредоточить внимание на финансировании именно научной работы и создать благоприятный экономический климат для реализации стартапов, привлекая все большее количество студентов к грантовым проектам, - заявила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Также можно предположить, что наличие новых форматов взаимодействия на такой образовательной площадке приведет к необходимости привлечения новых, молодых, но высококвалифицированных и лояльных наставников, которые смогут помочь студентам погрузиться в будущую профессию, нейтрализовав кадровый голод в регионе".

Архитектурную концепцию межвузовского кампуса обсуждают в Тюмени на стратегической сессии по разработке концепции функционального зонирования и требований к организации его пространства.

Архитектурно-планировочная концепция кампуса одобрена на федеральном уровне, и предусматривает строительство научно-лабораторного корпуса, технопарка, конгресс-центра, гостиницы, а также спортивного комплекса с универсальными игровыми залами, ледовой ареной и бассейном.

"Общая площадь помещений Тюменского межвузовского кампуса превысит 167 тысяч квадратных метров", - отметил заместитель губернатора Алексей Райдер.