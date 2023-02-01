Эксперт оценила эффект от договора тюменской компании с египетскими партнерами

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Договор на оказание сервисных услуг тюменской компании "Ойл Тэк" и египетскими Access Middle East Oil Services и F&M, по мнению заведующей кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС, кандидата экономических наук, Татьяны Подольской (Ростовская область), имеет не только экономический эффект, но и обеспечивает углубление двухстороннего сотрудничества России и Египта в стратегически важной отрасли.

"Развитие внешнеэкономического сотрудничества с зарубежными партнерами в условиях масштабных антироссийских санкций - это большой вклад в поддержание активного присутствия России на мировом рынке, - подчеркнула она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Не секрет, что ряд компаний и государств, опасаясь попасть под вторичные санкции США, Евросоюза, сокращают объемы сотрудничества с Российской Федерацией. Целью развитых стран является максимальное вытеснение России с мирового рынка, ограничение для нашей страны возможностей от использования преимуществ международного разделения труда".

Нефтесервисная компания из Тюменской области "Ойл Тэк" заключила договор на оказание услуг во время международной выставки Egypt Petroleum Show (EGYPS) в Каире, которая проводится под патронажем президента Арабской Республики Египет Абделя Фаттаха Эль-Сиси. В работе выставки принимают участие более 32 тыс. человек из разных стран, в том числе делегация Тюменской области.

14 июля 2022 года БРИКС сообщило о желании Египта присоединиться к данной экономической коалиции. И развитие сотрудничества на корпоративном уровне между российской и египетскими компаниями, по словам Татьяны Подольской, будет способствовать развертыванию интеграционного взаимодействия в сложных геополитических условиях.