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Эксперт: президент четко сформулировал цель - достижение исторического права быть самостоятельной и сильной страной

Общество, 08:03 28 февраля 2023

static.kremlin.ru

Президентом РФ в послании Федеральному собранию сформулирована четкая цель - достижение исторического права быть самостоятельной и сильной страной, обеспечивающей достойную жизнь своим жителям.

Это было, по мнению доктора культурологии, профессора, члена-корреспондента Санкт-Петербургского отделения Международной академии наук высшей школы и Академии наук высшей школы Российской Федерации Александра Голышева (Псковская область), историческое послание.

"В нем с предельной четкостью определена стратегия России в новых условиях изменяющегося мира, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Показана роль СВО, как фактора упреждения мировой войны и подавления агрессии взбесившегося коллективного запада. Концепция анти-России, конечно, не нова. Она давно на вооружении Запада. Правда, безуспешно была опробована и в Грузии, и Белоруссии…"

Но речь президента не была милитаристским призывом, хотя достаточно касалась новых требований к Вооруженным силам, необходимости единства Вооруженных сил и народа. В ней была представлена амбициозная программа развития страны, предусматривающая модернизацию образования, повышение роли науки, важность инфраструктурных преобразований. В большой степени она касалась проблем сбережения народа, повышения качества жизни, поддержки новых регионов и семей участников СВО, социальной адаптации раненных, подготовки их к мирной жизни. Важности сохранения духовных и нравственных ценностей, как основы единства российского общества.

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# Владимир Путин , послание президента

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