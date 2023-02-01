Эксперт: запас прочности экономики Тюменской области позволит динамично развиваться вопреки санкциям

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В непростых условиях 2022 года Тюменская область показала положительную динамику социально-экономического развития - прирост валового регионального продукта составил 1,1%. Область заняла 18 место в рейтинге социально-экономического развития регионов России с валовым региональным продуктом 1502,9 млрд рублей.

Это, по мнению заведующей кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС, кандидата экономических наук, Татьяны Подольской (Ростовская область), свидетельствует о большом запасе прочности экономики области, способности противостоять внешним вызовам и динамично развиваться вопреки санкциям.

"И если в большинстве регионов наблюдалось уменьшение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, то в Тюменской области благодаря комплексным мерам поддержки динамика была противоположной: рост с 66,4 тысячи в 2021 году до 68,3 тысячи в 2022 году. А именно данный сегмент формирует в обществе средний класс и социальную стабильность". – отметила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Региону, в целом адаптировавшемуся к новым условиям, по оценке эксперта, будет легче, чем в 2022 году развиваться и обеспечивать выполнение поручений президента РФ В. Путина, обозначенные в послании Федеральному собранию.

Совместная работа органов власти позволила обеспечить экономическую устойчивость нашей страны, отметил глава государства. По итогам 2022 года ВВП России снизился лишь на 2,1%. Объем ввода жилья впервые в современной истории страны составил 100 млн квадратных метров. Российские аграрии собрали рекордный урожай – свыше 150 млн тонн зерна. Тюменская область внесла существенный вклад в достижение этих показателей.

Владимир Путин выступил с целым рядом инициатив, направленных на повышение благосостояния и качества жизни россиян. В частности, президент поручил индексировать МРОТ и провести настройку налоговой системы в интересах семей. Кроме того, глава государства поставил задачу реализовать программы по улучшению качества медицинского обслуживания, общественного транспорта, социальных учреждений в малых городах и сельских территориях.

"Правда – за нами, подчеркнул президент России, завершая послание. И это, несомненно, так. Наша общая правда – в каждом из нас. Тюменская область готова выполнить все поручения, которые дал глава государства в своем послании", – подчеркнул Александр Моор.