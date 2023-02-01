Эксперт оценил работу по созданию комфортной городской среды в Ялуторовске

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Эксперты отметили эффективный подход к реализации проекта по строительству путепровода через Транссиб в Ялуторовске.

По оценке члена Общественной палаты Чувашской Республики Альберта Комахидзе, возможность досрочного завершения работ на сооружении путепровода через Транссибирскую железнодорожную магистраль в Ялуторовске – это результат правильного, быстрого и эффективного подхода к его реализации.

"Хорошо проработанный проект, своевременное финансирование – гарантия того, что объект будет сдан в срок, - пояснил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Конечно же, такие развязки, как путепровод через Транссибирскую железнодорожную магистраль, дают людям возможность сэкономить время на дорогу, и в целом создают комфортную среду проживания в регионе".

Работы по сооружению путепровода с устройством 15 опор, металлических лестничных сходов и подпорных стен завершены. Переустройство сетей водоснабжения и водоотведения выполнено на 50–70%, перенос газопровода – на 100%. Продолжается перенос сетей электроснабжения и связи.

Губернатор Александр Моор, посетивший строительство, отметил, что в рамках полномочий, которые дал регионам президент России Владимир Путин, в прошлом году оперативно приняли все необходимые решения и профинансировали строительство в полном объеме. Поэтому проблем из-за роста цен на стройматериалы не было.