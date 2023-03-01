Ялуторовские системы видеонаблюдения, по оценке эксперта, реальный пример импортозамещения

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Начало производства цифровых систем видеонаблюдения предприятием в Ялуторовске – это, по словам заведующей кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС, кандидата экономических наукм Татьяны Подольской (Ростовская область), реальный пример импортозамещения в высокотехнологичной сфере и мер по обеспечению технологического суверенитета страны в целом.

"Значимо еще и то, что на фоне массового отъезда IT-специалистов из страны, меры, реализуемые в Тюменской области в рамках проекта "Акселератор муниципальных инвестиционных команд", позволили высококвалифицированным молодым ребятам реализовать себя в регионе, открыть свое дело и работать на благо малой родины", - заявила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Современные цифровые системы видеонаблюдения в Ялуторовске начали выпускать в конце 2022 года. На сегодня предприятие уже выполнило первый заказ –36 уличных камер поставлено в Свердловскую область. Потенциально предприятие готово выпускать до 150 изделий в месяц и увеличить количество рабочих мест до двадцати. Инвесторы вложили в создание производства 15 млн рублей собственных средств.

Важное направление развития предприятия – передача и хранение данных на территории России с использованием собственного программного обеспечения "Декабрист". Предприниматели намерены завершить разработку к марту и брендировать новый программный продукт в Ялуторовске.

Ялуторовское предприятие, выпускающее системы видеонаблюдения, – лишь один из примеров того, как в дело пошли местные инвестиции. "Молодые ребята, у которых горят глаза, которые хорошо разбираются в своем деле, не пугаясь сложностей и конкуренции, с нуля наладили новое для региона высокотехнологичное производство. Главное – они разрабатывают свой IT-продукт и стремятся выйти на более широкий рынок. Такие инвестпроекты мы будем поддерживать, помогать в развитии", – отметил губернатор Александр Моор, посетивший Ялуторовск.

Правильно выбранная продуктовая ниша НПП "Центр технологических объединений" - производство цифровых систем видеонаблюдения, по мнению кандидата экономических наук Татьяны Подольской - позволит предприятию наращивать объемы и создавать новые рабочие места.

"В условиях цифровизации спрос на эту продукцию будет только возрастать, - утверждает она. - Концепция умного города (smart city), в рамках которой видеонаблюдение является одной из обязательных составляющих, активно внедряется по всему миру. Лидерами по количеству камер видеонаблюдения является Китай: 6 из 10 городов с наибольшей плотностью видеокамер находятся там, еще 3 - в Индии. В Пекине больше всего камер (1,15 млн), но он занимает 10-е место по плотности (277,51/кв. км). В России плотность значительно меньше: в Москве только 76,86 камер на 1 кв.км. Поэтому потенциал для роста у ялотуровского предприятия значительный".