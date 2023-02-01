На пострадавшем от пожара памятнике архитектуры в Тюмени начался монтаж кровли

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работы по монтажу кровли начались на восстанавливаемом доме рыботорговца Петра Трофимова, расположенном по ул. Осипенко, 25 в Тюмени.

Двухэтажное здание, пострадавшее от пожара летом 2020 года, реконструируют рабочие ООО "ПромЭнергоМонтаж". На месте можно увидеть сруб, в который вложены бревна, сохраненные после разборки старого здания.

О ходе работ на объекте корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор подрядной организации ООО "ПромЭнергоМонтаж" Олег Ветлугин.

"Сейчас ведутся работы по монтажу кровли. После этого потребуется время, чтобы дом выстоял. Затем можно продолжать другие работы", — сообщил Олег Ветлугин.

Подрядная организация заступила на объект в январе 2022 года. Было решено восстанавливать памятник архитектуры второй половины XIX — начала ХХ века методом переборки. Это, как отмечают специалисты, помогает воссоздать объект с использованием сохранившихся элементов. О сроках завершения восстановительных работ говорить пока рано.

"В цехе у заказчика хранятся образцы. Ведется работа по переборке и восстановлению наличников. То, что можно использовать, будет восстановлено. Возможно, из двух наличников соберут один", — добавил директор подрядной организации.

Отметим, памятник архитектуры на ул. Осипенко горел дважды — в 2017 и 2022 годах.

Инна Пахомова