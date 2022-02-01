  • 15 февраля 202215.02.2022вторник
  • USD76,5762
    EUR86,8451
  • В Тюмени -11..-13 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Памятник архитектуры XIX века на улице Осипенко в Тюмени восстановят методом переборки

Общество, 16:02 15 февраля 2022

комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Методом переборки элементов здания отреставрируют имеющий статус объекта культурного наследия регионального значения деревянный дом по адресу ул. Осипенко, 25 в Тюмени.

Разрешение на выполнение ремонтно-реставрационных работ выдано в январе 2022 года, сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

"Реставрация посредством переборки позволяет восстановить объект, используя его сохранившиеся элементы", — прокомментировали представители комитета в своем официальном аккаунте в Instagram в связи с появлением в социальных сетях информации о "сносе" объекта.

﻿

Здание по адресу ул. Осипенко, 25 — это жилой дом второй половины XIX — начала ХХ века. Он принадлежал мещанину П. А. Трофимову, торговцу рыбой.

В 2010 году во дворе дома проходили съемки фильма по произведению Владислава Крапивина "Бегство рогатых викингов". Позже дом расселили и выставили на торги. В 2019 году его передали в частную собственность по итогам торгов, нынешний владелец и занимается реставрацией.

Отметим, что дом дважды горел — в 2017 и 2020 г.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# памятники архитектуры , реставрация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:08 15.02.2022Участники школы "Я из будущего" в Тюмени решали реальные социальные кейсы
16:47 15.02.2022В Тюмени на уличных торговцев составили 15 протоколов и изъяли продукцию
16:36 15.02.2022В Тюмени врачи обучают педагогов технологиям здоровьесбережения
16:25 15.02.2022В Тюменской области четыре тонны овощей снято с реализации за 2021 год