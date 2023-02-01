Более 85 тысяч кубометров снега убрали в праздники с улиц Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Более 85 тыс. 500 кубометров снега вывезли с улиц Тюмени за праздничные и выходные дни, сообщает городская администрация. По прогнозам синоптиков осадки будут идти в течение всего дня 27 февраля и усилятся к вечеру.

Утром на уборку тюменских улиц вышли 620 рабочих и 623 единицы спецтехники, в том числе 93 комбинированные дорожные машины, 149 тракторов, 115 погрузчиков, 202 самосвала.

Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, общественных пространств ведутся повсеместно. Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам и социальным объектам.