Тюменцев, прятавших наркотики в картофеле, отправили в колонию

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

В Тюмени вынесен приговор двоим местным жителям, признанным виновными покушении на сбыт наркотиков. На двоих тюменцы получили 14 с половиной лет.

Как установил суд, в декабре 2021 года в сети Интернет вступили в сговор с неустановленным лицом для сбыта в роли курьеров-закладчиков наркотических средств через систему тайников.

Для маскировки злоумышленники изготавливали тайники для наркотических средств из плодов картофеля, которые развозили по городу. Преступная деятельность тюменцев была пресечена сотрудниками полиции.

Суд назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы на срок семь лет и семь с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.