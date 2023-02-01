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Три тысячи жителей Тюменской области смогут получить путевки на реабилитационные смены

Общество, 14:26 28 февраля 2023

ассоциация "Мы вместе" | Фото: ассоциация "Мы вместе"

Три тысячи жителей Тюменской области смогут получить путевки на реабилитационные смены в 2023 году. Это путевки для детей и по программе "Мать и дитя", сообщает информационный центр правительства региона.

Детям, которые состоят на диспансерном учете или перенесли отдельные заболевания, бесплатно предоставляют путевки на отдых в загородные оздоровительные центры. Всего по более чем 30 болезням.

Смены проходят в лагерях "Ребячья республика", "Олимпийская Ребячка", "Витязь", "Родник", "Серебряный бор", "Энергетик", в лагере им. Ю. А. Гагарина. В программе, помимо оздоровления, — просветительская и психолого-педагогическая работа.

Процедуры назначает врач центра после медицинского осмотра ребенка на основании медицинских показаний. Юные тюменцы ходят на массаж, физио-, лазеро-, спелео- и ультразвуковую терапию, ингаляции, ЛФК, к логопеду и другое.

Напомним, в прошлом году отдохнули и оздоровились более 1 тыс. 600 человек.

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# дети , детский отдых , реабилитация

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