Три тысячи жителей Тюменской области смогут получить путевки на реабилитационные смены

| Фото: ассоциация "Мы вместе" | Фото: ассоциация "Мы вместе"

Три тысячи жителей Тюменской области смогут получить путевки на реабилитационные смены в 2023 году. Это путевки для детей и по программе "Мать и дитя", сообщает информационный центр правительства региона.

Детям, которые состоят на диспансерном учете или перенесли отдельные заболевания, бесплатно предоставляют путевки на отдых в загородные оздоровительные центры. Всего по более чем 30 болезням.

Смены проходят в лагерях "Ребячья республика", "Олимпийская Ребячка", "Витязь", "Родник", "Серебряный бор", "Энергетик", в лагере им. Ю. А. Гагарина. В программе, помимо оздоровления, — просветительская и психолого-педагогическая работа.

Процедуры назначает врач центра после медицинского осмотра ребенка на основании медицинских показаний. Юные тюменцы ходят на массаж, физио-, лазеро-, спелео- и ультразвуковую терапию, ингаляции, ЛФК, к логопеду и другое.

Напомним, в прошлом году отдохнули и оздоровились более 1 тыс. 600 человек.