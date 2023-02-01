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Тюменские специалисты и волонтеры рассказали о своей работе в Краснодоне

Общество, 16:52 28 февраля 2023

Скриншот видео | Фото: Скриншот видео

О своей работе и историях, как отправились в Краснодон, рассказали тюменские специалисты и волонтеры.

Виктория Маркес впервые приехала преподавать русский язык и литературу в школе Молодогвардейска в октябре 2022 года, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Тюменка призналась, что искала возможность помочь еще с весны. Даже пыталась вступить в ряды Вооруженных сил Российской Федерации добровольцем. "Тюменская область решила, что поможет этому краю с учителями и я приехала сюда", - добавила она.

Сейчас у нее уже вторая командировка, которая продлится до конца учебного года.

Предприниматель, председатель наблюдательного совета Федерации бокса Тюменской области Илья Полухин приезжает на новые территории почти каждый месяц. Вместе с единомышленниками он передает лекарства, одежду, стройматериалы военнослужащим и гражданским, развивают спортивное движение среди детей.

"Однажды приехав сюда, увидев глаза детей, глаза ребят, кто на передовой, насколько они благодарны, не смог остаться равнодушным, не смог остаться в стороне. Словами это не передать. Каждому человеку бы это испытать", - отметил он.

Бригада Ивана Рыбакова устраняет аварии и ремонтирует течи на сетях водоснабжения. Мужчина с энтузиазмом рассказывает о планах: "Будем рады запустить воду в этом красивом городе, нашем Краснодоне, так как Тюмень своих не бросает. Мы их без воды не оставим".

Напомним, во время рабочей поездки губернатор Тюменской области Александр Моор пообщался с тюменскими специалистами в Краснодоне. Глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко вручил им благодарственные письма за вклад в развитие территории.

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# волонтеры , Краснодон , учителя

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