15 биатлонистов представят Тюменскую область на международных соревнованиях

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Лучшие биатлонисты России и Республики Беларусь выйдут на старт в тюменской "Жемчужине Сибири". На биатлонных соревнованиях PARI Кубок Содружества Тюменскую область представят 15 биатлонистов.

Как сообщает региональный департамент по спорту, в их числе призеры Олимпийских игр Евгений Гараничев и Александр Логинов, а также Александр Поварницын и Виктория Сливко.

Соревнования начнутся 9 марта со спринта. В 11 часов на дистанцию 7,5 км выйдут женщины. В 14 часов 10-километровый забег ждет мужчин. По итогам спринта 60 лучших биатлонистов примут участие в гонке преследования.

Гонка состоится 11 марта. В 11 часов 10 км пробегут женщины, в 14 часов 12,5 км преодолеют мужчины. Участники стартуют с такими же интервалами, с какими они финишировали в спринте, и пройдут четыре огневых рубежа.

Завершит PARI Кубок Содружества масс-старт 12 марта. В 11 часов на старт выйдут женщины, в 14 часов - мужчины. Дистанции составят 15 км в мужской гонке и 12,5 км в женской с четырьмя огневыми рубежами.

Билеты на соревнования уже поступили в продажу. Для зрителей предусмотрен трансфер. Автобусы будут отправляться с остановки "Детский сад № 55" (ул. Ямская, 24а) в 9 часов. Отправление из "Жемчужины Сибири" - 16 часов 30 минут.