Шесть тюменских спортсменов представляют регион на международных играх "Дети Азии"

| Фото: пресс-служба департамента спорта Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента спорта Тюменской области

Шесть юных спортсменов Тюменской области представляют регион на вторых зимних международных спортивных играх "Дети Азии", которые проходят в Кузбассе и завершатся 5 марта. Тюменцы выступают в трех видах спорта - лыжных гонках, одиночном фигурном катании на коньках, сноуборде, сообщает пресс-служба регионального департамента спорта.

Четыре спортсмена уже выступили на соревнованиях в дисциплинах - одиночное катание, сноуборд-кросс. В лыжных гонках на старт предстоит выйти двум представительницам ОСШОР Л.Н. Носковой.

Добавим, в соревнованиях принимают участие около одной тысячи спортсменов. В программу игр вошли 10 зимних видов спорта - лыжные гонки, конькобежный спорт, керлинг, хоккей, сноуборд, горнолыжный спорт, фигурное катание на коньках, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, волейбол на снегу.