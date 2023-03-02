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140 спортсменов выступят на первенстве УФО по настольному теннису в Увате

Спорт, 09:44 02 марта 2023

Федерация настольного тенниса Тюменской области | Фото: Федерация настольного тенниса Тюменской области

140 спортсменов в возрасте от 8 до 16 лет из Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей, а также ХМАО и ЯНАО выступят на первенстве УФО по настольному теннису в Увате. Состязания стартовали 2 марта и продлятся по 5 марта. Тюменскую область представят 29 спортсменов, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

По словам президента региональном федерации настольного тенниса Георгия Михайлова, несмотря на свой юный возраст, ребята из Тюменской области готовы показать хорошую, взрослую игру.

"На первенстве им предстоит встретиться с сильными соперниками из Екатеринбурга и Челябинска. Мы рассчитываем занять первое или второе место в командном зачете, чтобы отправиться на первенство России, которое состоится в апреле", - рассказал он.

Победители получат путевку на всероссийские соревнования.

Федерация настольного тенниса Тюменской области | Фото: Федерация настольного тенниса Тюменской области

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# настольный теннис , первенство УФО

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