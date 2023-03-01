89 иностранцев зарегистрировала в своей квартире жительница Тюмени

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

89 иностранцев зарегистрировала в своей квартире жительница Тюмени. За эту услугу она получила более 40 тыс. рублей, сообщает региональная прокуратура.

За фиктивную постановку на учет граждан Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызской Республики тюменку оштрафовали на 15 тыс. рублей.

Кроме того, Калининский районный суд Тюмени взыскал с обвиняемой в доход государства 44,5 тыс. рублей, полученных в результате незаконных сделок.