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Обвиняемый в расправе над знакомым житель Тюменской области ответит перед судом

Происшествия, 10:32 02 марта 2023

следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Житель Сладковского района, обвиняемый в убийстве своего приятеля, предстанет перед судом, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Трагедия произошла 20 декабря 2022 года. По версии следствия, 60-летний мужчина распивал спиртное в компании своего знакомого в квартире дома на ул. Центральной в с. Степное. Он повздорил с 56-летним собутыльником. Злоумышленник сначала избил оппонента, после взял веревку, обмотал ее вокруг шеи знакомого и задушил. Тело приятеля он вытащил в огород, где присыпал снегом.

Об исчезновении жителя села в правоохранительные органы сообщили соседи.

Сейчас собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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# следователи , убийство

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