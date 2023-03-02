Более 150 домовладений Тобольского района подключат к газу в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

26 хозяйств в д. Вахрушева Тобольского района смогут перейти на газовое отопление. По данным на 2 марта газопровод проложили уже к трем домовладениям. Об этом в воем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Леонид Митрюшкин.

"Продолжаем выполнять поручение президента России и губернатора Тюменской области, следующая деревня - Полуянова", - отметил глава района. Здесь проложат 7,5 км коммуникаций. К ним уже в 2023 году подключатся более 130 домов.

По словам Леонида Митрюшкина, направлены заявки на включение в региональную программу всех негазифицированных сел и деревень района, составлен предварительный план обеспечения их газом.

Отметим, что до границ участка трубы проложат бесплатно, на внутридомовое газовое оборудование селяне могут получить субсидию. Она увеличилась до 130 тыс. рублей.

"Жители Вахрушева уже могут обращаться в администрацию района. Специалисты помогут правильно составить заявку и будут вести до момента получения субсидии", - добавил Леонид Митрюшкин.