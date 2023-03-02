  • 2 марта 20232.03.2023четверг
  • В Тюмени -6..-8 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более 150 домовладений Тобольского района подключат к газу в 2023 году

Общество, 11:27 02 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

26 хозяйств в д. Вахрушева Тобольского района смогут перейти на газовое отопление. По данным на 2 марта газопровод проложили уже к трем домовладениям. Об этом в воем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Леонид Митрюшкин.

"Продолжаем выполнять поручение президента России и губернатора Тюменской области, следующая деревня - Полуянова", - отметил глава района. Здесь проложат 7,5 км коммуникаций. К ним уже в 2023 году подключатся более 130 домов.

По словам Леонида Митрюшкина, направлены заявки на включение в региональную программу всех негазифицированных сел и деревень района, составлен предварительный план обеспечения их газом.

Отметим, что до границ участка трубы проложат бесплатно, на внутридомовое газовое оборудование селяне могут получить субсидию. Она увеличилась до 130 тыс. рублей.

"Жители Вахрушева уже могут обращаться в администрацию района. Специалисты помогут правильно составить заявку и будут вести до момента получения субсидии", - добавил Леонид Митрюшкин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# газификация , Тобольский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:27 02.03.2023Более 150 домовладений Тобольского района подключат к газу в 2023 году
11:16 02.03.2023Фотогалерея: в Тюмени прошли учения по ликвидации пожара
11:05 02.03.2023Тюменский проект "Времена года" вошел в топ лучших идей на всероссийском конгрессе рестораторов
10:54 02.03.2023Юные танцоры, вокалисты и актеры встретятся на "Нашем фестивале" в Тюмени