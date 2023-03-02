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За обман клиента изготовитель мебели заплатил более 90 тысяч рублей

Общество, 16:54 02 марта 2023

управление ФССП России по Тюменской области | Фото: управление ФССП России по Тюменской области

Тюменский индивидуальный предприниматель возместил клиенту ущерб в размере 90 тыс. рублей за срыв сроков по изготовлению шкафа-купе, сообщает региональное управление ФССП.

После даты, установленной в заключенном договоре, прошло два месяца, однако предприниматель сначала успокаивал покупателя по телефону, а потом и вовсе поменял номер телефона и стал скрываться.

Тюменец так и не дождался своей мебели, которую он заказывал к новоселью, и обратился за помощью к судебным приставам. Должник был установлен и доставлен в районное отделение.

Чтобы избежать неприятностей, бизнесмен в течение часа вернул клиенту стоимость шкафа, а также выплатил неустойку.

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# судебные приставы

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