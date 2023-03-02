Волонтеры проекта "Для самых стойких" помогают семьям мобилизованных и переселенцам в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут присоединиться к проекту "Для самых стойких", который направлен на оказание помощи семьям мобилизованных и вынужденным переселенцам.

Работа с семьями мобилизованных проводится по ряду направлений. Матерям с детьми помогают в быту. Волонтеры могут посидеть с малышами, отвезти в детский сад, сопроводить в поликлинику и обратно. Добровольцы также могут доставить продукты и медикаменты, помочь с бытовыми трудностями, например, перенести мебель.

Вторая категория, на которую направлен проект "Для самых стойких", — это граждане, приехавшие из новых регионов РФ. "Много эвакуированных. Недавно к нам приезжали три-четыре потока из Херсонской области. Мы помогаем им освоиться в городе, с оформлением документов, заселением", — рассказал координатор "Молодой гвардии" по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев.

Также молодогвардейцы организуют праздники для детей из пункта временного размещения. По его словам, такие мероприятия важны, чтобы отвлечь детей, потому что они пережили травмирующую ситуацию, сложный этап. Для них помогают создать ощущение безопасности. Для детей мобилизованных проводят совместные мероприятия с Тюменским концертно-театральным объединением: семьям предоставляют билеты на концерты, спектакли.

"Приглашаем присоединиться к нам как девушек, так и парней. Помощь нужна различная. Девушки могут посидеть с ребенком. Сейчас общаемся с различными организациями, которые могут провести курсы для нянь нашим волонтерам. Молодые люди могут помочь перевезти вещи. Несколько дней назад мать одного из мобилизованных попросила поколоть дрова и сложить их. Ребята приезжали, помогали", — поделился координатор "Молодой гвардии" по Уральскому федеральному округу.

На данный момент уже больше 100 семей получили помощь добровольцев. В Тюменской области насчитывается около 60 участников проекта "Для самых стойких". Работа идет не только в Тюмени, но и в Заводоуковске, Тобольске и Тобольском районе, Ялуторовском и Казанском районах.

Отметим, проект был запущен в октябре 2022 года. Идея реализовать такую инициативу пришла Владимиру Сбитневу, когда он вернулся домой из своей второй поездки в Краснодон. "У меня двое маленьких детей. Когда я в первый раз уезжал в Мариуполь, сыну было два месяца. С супругой обсудили сложности, с которыми она столкнулась в мое отсутствие. У нее были переживания и трудности в быту. После обсуждения выделили основные моменты. Это и легло в основу проекта", — добавил Владимир Сбитнев.

Присоединиться к проекту "Для самых стойких" сможет любой человек, которому исполнилось 18 лет. Желающие пополнить ряды добровольцев могут написать в личные сообщения группы тюменского отделения "Молодой гвардии" во ВКонтакте. Также можно обратиться к молодогвардейцам через Telegram.

Александра Чайкина