  • 2 марта 20232.03.2023четверг
  • В Тюмени -7..-9 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Ишимец до смерти избил своего гостя, который уснул в его квартире

Происшествия, 17:27 02 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В отношении 43-летнего жителя с. Бутусово Ишимского района возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека". Мужчина до смерти избил своего знакомого, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Обвиняемый рассказал следствию, что 25 февраля 2023 года он распивал спиртное со своим знакомым у себя в квартире. Когда приятель уснул, мужчина попытался его разбудить и выгнать, но последний уходить никуда не собирался. Тогда злоумышленник нанес гостю множественные удары руками и ногами. Через некоторое время от полученных травм мужчина скончался.

Проводится комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Следователи провели осмотр места происшествия, назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую.

Следствие планирует просит суд заключить обвиняемого под стражу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# суд , убийство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:20 02.03.2023Тюменские оперативники задержали подозреваемых в заказе и поджоге магазина
17:27 02.03.2023Ишимец до смерти избил своего гостя, который уснул в его квартире
16:21 02.03.2023Тюменца за кражу пяти канализационных крышек приговорили к 180 часам общественных работ
15:26 02.03.2023За угон и кражу жителя Тюменской области лишили свободы