Ишимец до смерти избил своего гостя, который уснул в его квартире

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В отношении 43-летнего жителя с. Бутусово Ишимского района возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека". Мужчина до смерти избил своего знакомого, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Обвиняемый рассказал следствию, что 25 февраля 2023 года он распивал спиртное со своим знакомым у себя в квартире. Когда приятель уснул, мужчина попытался его разбудить и выгнать, но последний уходить никуда не собирался. Тогда злоумышленник нанес гостю множественные удары руками и ногами. Через некоторое время от полученных травм мужчина скончался.

Проводится комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Следователи провели осмотр места происшествия, назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую.

Следствие планирует просит суд заключить обвиняемого под стражу.