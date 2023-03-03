Жители Тюменской области могут поддержать строительство мемориала "Курская битва"
Поддержать строительство мемориального комплекса "Курская битва" могут жители Тюменской области. Его возведение началось в поселке Поныри Курской области. Именно здесь произошли кровопролитные сражения, ставшие переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны.
По задумке инициаторов, мемориал станет историческим наследием для будущих потомков. Первую его очередь планируется открыть уже 23 августа 2023 года – в день празднования 80-й годовщины Победы в Курской битве, вторую – 9 мая 2025 года – в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Инициаторами создания мемориального комплекса стали ветераны и их потомки, идею поддержали президент России Владимир Путин, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, участники Великой Отечественной войны, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, ветеранские организации Минобороны России и ФСБ России, жители Курской области, общественные организации других регионов страны. Работа над проектом идёт совместно с Российским военно-историческим обществом.
Внести посильный вклад в строительство мемориального комплекса могут и жители Тюменской области. Сделать пожертвование на завершение строительства и благоустройство мемориального комплекса "Курская битва" можно, направив средства в Фонд развития Курской области. Сделать это можно несколькими способами.
Безналичным перечислением на расчетный счет Фонда по реквизитам:
Фонд развития Курской области
Курское отделение № 8596 ПАО "Сбербанк"
№ счёта 40703810933000000417
ИНН 4632253162
КПП 463201001
БИК 043807606
Корр. счёт 30101810300000000606
Назначение платежа: Добровольное пожертвование на строительство и благоустройство мемориального комплекса "Курская битва"
Переводом из личного кабинета Сбербанк Онлайн. Для этого в поисковой системе вводится наименование организации-ФРКО, далее заполняются необходимые поля.
Переводом по QR-коду с помощью мобильного приложения банка.
Перевод наличными, через отделение банка без открытия плательщику расчетного счета (перевод средств осуществляется по реквизитам Фонда).
Для уточнения дополнительных вопросов необходимо обращаться в Фонд развития Курской области по электронной почте: frko2019@bk.ru