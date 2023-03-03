Жители Тюменской области могут поддержать строительство мемориала "Курская битва"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поддержать строительство мемориального комплекса "Курская битва" могут жители Тюменской области. Его возведение началось в поселке Поныри Курской области. Именно здесь произошли кровопролитные сражения, ставшие переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны.

По задумке инициаторов, мемориал станет историческим наследием для будущих потомков. Первую его очередь планируется открыть уже 23 августа 2023 года – в день празднования 80-й годовщины Победы в Курской битве, вторую – 9 мая 2025 года – в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Инициаторами создания мемориального комплекса стали ветераны и их потомки, идею поддержали президент России Владимир Путин, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, участники Великой Отечественной войны, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, ветеранские организации Минобороны России и ФСБ России, жители Курской области, общественные организации других регионов страны. Работа над проектом идёт совместно с Российским военно-историческим обществом.

Внести посильный вклад в строительство мемориального комплекса могут и жители Тюменской области. Сделать пожертвование на завершение строительства и благоустройство мемориального комплекса "Курская битва" можно, направив средства в Фонд развития Курской области. Сделать это можно несколькими способами.

Безналичным перечислением на расчетный счет Фонда по реквизитам:

Фонд развития Курской области

Курское отделение № 8596 ПАО "Сбербанк"

№ счёта 40703810933000000417

ИНН 4632253162

КПП 463201001

БИК 043807606

Корр. счёт 30101810300000000606

Назначение платежа: Добровольное пожертвование на строительство и благоустройство мемориального комплекса "Курская битва"

Переводом из личного кабинета Сбербанк Онлайн. Для этого в поисковой системе вводится наименование организации-ФРКО, далее заполняются необходимые поля.

Переводом по QR-коду с помощью мобильного приложения банка.

| Фото: Фонд развития Курской области | Фото: Фонд развития Курской области

Перевод наличными, через отделение банка без открытия плательщику расчетного счета (перевод средств осуществляется по реквизитам Фонда).

| Фото: Фонд развития Курской области | Фото: Фонд развития Курской области

Для уточнения дополнительных вопросов необходимо обращаться в Фонд развития Курской области по электронной почте: frko2019@bk.ru