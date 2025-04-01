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Рисунок тюменской школьницы "Котяблоко" прошел в финал конкурса "Родная игрушка"

Общество, 15:09 23 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Рисунок 11-летней Екатерины из Тюмени, где изображена игрушка "Котяблоко", вошел в финал всероссийского конкурса "Родная игрушка", который пройдет в формате масштабного фестиваля в Москве осенью. Всего организаторы выбрали 50 лучших работ, сообщает общество "Знание".

Лучшие рисунки конкурсантов представят на совместной выставке в "Доме игрушки".

"Мы получили тысячи ярких, искренних эскизов игрушек со всей страны, это свидетельство того, насколько важно и интересно детям творчески осмысливать нашу культуру и ценности", — подчеркнул заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Кирилл Хвиль.

Основной целью проекта стало привлечение внимания к отечественной культуре и сохранение народных традиций через творческое выражение детей. Всего из 89 регионов страны дети прислали свыше 10 тысяч работ. В топ-3 вошли Москва – 479 заявок, Санкт-Петербург (308) и Московская область (247).

Отметим, что организаторами всероссийского конкурса рисунков стали Общество "Знание" и телеканал "СОЛНЦЕ".

Российское общество «Знание» по УФО | Фото: Российское общество «Знание» по УФО

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