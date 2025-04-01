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Ольга Швецова: "Боевой кадровый резерв" поможет вырастить профессионалов-управленцев

Политика, 14:47 23 апреля 2025

@ShvetsovaOlgaOfficial

Председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова уверена, что благодаря проекту "Боевой кадровый резерв" Тюменской области в регионе вырастут профессионалы, лидеры в своих отраслях.

"Ребята возвращаются со специальной военной операции, и наша задача помочь им сориентироваться в мирной жизни, - подчеркнула она. - Именно для этого реализуется проект "Боевой кадровый резерв" по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора. Ребята уже прошли тестирование. В ближайшее время будут собеседования, полноценное обучение и, конечно же, стажировки".

Председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике уверена, что в результате реализации этого проекта регион получит управленцев, которые смогут повести за собой тех людей, кто будет работать в органах власти или откроют свое дело, и станут активно развивать регион.

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# Боевой кадровый резерв , Ольга Швецова , СВО

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