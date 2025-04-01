  • 23 апреля 202523.04.2025среда
  • USD81,4620
    EUR94,0400
  • В Тюмени 6..8 С 3 м/с ветер северо-западный

В Викуловском районе увековечили память земляка-Героя России

Общество, 14:58 23 апреля 2025

Админисрация Ермаковского сельского поселения | Фото: Админисрация Ермаковского сельского поселения

Баннер с изображением заслуженного летчика-испытателя СССР, Героя России Михаила Позднякова торжественно открыли на фасаде школы в с. Ермаки Викуловского района.

Родился и вырос будущий герой в соседнем селе - Еловке. Окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков имени дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации Ивана Полбина, Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе и Школу летчиков-испытателей имени Михаила Громова.

Участвовал в испытаниях самолетов Су-24, Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-142, А-50. Вершиной его мастерства стало освоение сверхзвукового дальнего стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 "Белый лебедь". В составе экипажа Героя Советского Союза Бориса Веремея, будучи вторым пилотом, он установил на нем мировой рекорд дальности и сложности полета. 12 марта 1998 года Михаил Поздняков в Георгиевском зале Кремля получил из рук Владимира Путина медаль "Золотая звезда" Героя России.

Увековечение имен выдающихся земляков в образовательных учреждениях - инициатива "Единой России". Благодаря проекту "Лица героев", которую партия реализует совместно с Минпросвещения РФ, современные школьники могут больше узнать о выдающихся земляках. С лета 2024 года в Тюменской области на школах размещаются портреты Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, Героев труда РФ, участников Великой Отечественной войны, боевых действий, СВО. К концу года проектом планируется охватить все образовательные учреждения региона.

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Викуловский район , Герои России , Герои Советского Союза , патриотическое воспитание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:42 23.04.2025Муралы с портретами погибших бойцов СВО создадут в школах Тюменской области
15:20 23.04.2025Более тысячи жителей Тюменской области пострадали от укусов клещей
15:09 23.04.2025Рисунок тюменской школьницы "Котяблоко" прошел в финал конкурса "Родная игрушка"
14:58 23.04.2025В Викуловском районе увековечили память земляка-Героя России

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора