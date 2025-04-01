В Викуловском районе увековечили память земляка-Героя России

| Фото: Админисрация Ермаковского сельского поселения | Фото: Админисрация Ермаковского сельского поселения

Баннер с изображением заслуженного летчика-испытателя СССР, Героя России Михаила Позднякова торжественно открыли на фасаде школы в с. Ермаки Викуловского района.

Родился и вырос будущий герой в соседнем селе - Еловке. Окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков имени дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации Ивана Полбина, Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе и Школу летчиков-испытателей имени Михаила Громова.

Участвовал в испытаниях самолетов Су-24, Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-142, А-50. Вершиной его мастерства стало освоение сверхзвукового дальнего стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 "Белый лебедь". В составе экипажа Героя Советского Союза Бориса Веремея, будучи вторым пилотом, он установил на нем мировой рекорд дальности и сложности полета. 12 марта 1998 года Михаил Поздняков в Георгиевском зале Кремля получил из рук Владимира Путина медаль "Золотая звезда" Героя России.

Увековечение имен выдающихся земляков в образовательных учреждениях - инициатива "Единой России". Благодаря проекту "Лица героев", которую партия реализует совместно с Минпросвещения РФ, современные школьники могут больше узнать о выдающихся земляках. С лета 2024 года в Тюменской области на школах размещаются портреты Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, Героев труда РФ, участников Великой Отечественной войны, боевых действий, СВО. К концу года проектом планируется охватить все образовательные учреждения региона.

Евгения Шевцова