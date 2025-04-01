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Мошенники стали звонить тюменцам от имени энергетиков

Общество, 14:25 23 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

СУЭНКО предупреждает своих потребителей об участившихся случаях мошенничества, когда под видом сотрудников компании звонят посторонние люди и предлагают заменить или установить приборы учета электроэнергии.

"При этом злоумышленники пытаются выведать личные данные граждан, например, номер СНИЛС, пароль от Госуслуг, коды из СМС. В апреле текущего года были выявлены несколько попыток такого мошенничества", - отмечено в сообщении компании.

Сотрудники, которые действительно работают в СУЭНКО, должны назвать свою должность, фамилию, имя, отчество и причину взаимодействия. При этом настоящие сотрудники компании не станут запрашивать кодов, номеров СНИЛС или уведомлений.

За консультацией в АО "СУЭНКО" возможно обратиться по телефону бесплатной горячей линии 8-800-700-40-50.

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