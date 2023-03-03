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Таможня не пропустила в Тюмень пассажира с настойкой на змее и скорпионе

Происшествия, 17:12 03 марта 2023

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Тропическая настойка со змеей из Таиланда не прошла таможенный контроль в тюменском аэропорту Рощино. В "зеленом" коридоре остановили пассажира из Паттайи с экзотическим сувениром. Тюменец вез багаже стеклянную бутылку со скорпионом, корнем женьшеня и змеей.

Экспертиза подтвердила, что в жидкости находится уж-рыболов. Рептилия включена в перечень видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, и находится под угрозой исчезновения.

Ввоз такой продукции в Россию без соответствующих разрешительных документов запрещен. При их наличии товар подлежит обязательному таможенному декларированию в "красном коридоре".

Сотрудники таможни возбудили дела об административных правонарушениях. Нарушителю грозит штраф и конфискация сувенира.

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# Тюменская таможня

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