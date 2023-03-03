Рустам Сайфуллин во время обучения в ТВВИКУ создал уникальное крепление для железнодорожных платформ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Разработать приспособление, которое помогло бы в несколько раз уменьшить время крепления колесных машин на железнодорожных платформах поручил курсанту Рустаму Сайфуллину в 2005 году его дипломный руководитель. Будущий Герой России справился с этим на отлично.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал сам наставник, полковник в отставке, преподаватель ТВВИКУ по эксплуатации и ремонту инженерной техники Диомид Войлошников.

По его словам, курсант понял задание сразу, глаза у него загорелись, он очень старался. Сайфуллин ходил и к железнодорожному коменданту, и на погрузку техники. В итоге он разработал приспособление, рассчитал и даже изготовил его.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На защите председатель комиссии генерал Александр Аверченко из Москвы был искренне удивлен тем, что простой курсант сделал приспособление такого уровня. Он предложил его для показа начальнику инженерных войск, тот, в свою очередь, распорядился оформить патент на изобретение.

Диомид Войлошников пояснил, что его подопечный не успел этим заняться. Приспособление доработал другой курсант, сейчас оно запатентовано, но его основы заложил именно курсант Сайфуллин.

"Он недаром окончил училище с золотой медалью, помимо острого ума, ему были присущи физическая сила и выносливость. Рустам крутил солнце на перекладине, однажды сорвался, повредил ключицу, восстановился – и все это в ходе дипломного проектирования. Физическая сила, закалка, помогли ему и восстановиться, и защититься", - подчеркнул Войлошников.

Инна Кондрашкина