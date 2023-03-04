Амбассадорами проекта "Таврида.АРТ" стали две жительницы Тюменской области

| Фото: группа "Арт-кластер «Таврида»" ВКонтакте | Фото: группа "Арт-кластер «Таврида»" ВКонтакте

Елизавета Носова и Полина Сергеева из Тюмени стали амбассадорами всероссийского проекта "Таврида.АРТ". Теперь активистки — официальные лица арт-кластера в регионе.

Амбассадоры будут рассказывать об арт-кластере на открытых площадках, выступать в СМИ и организовывать события "Тавриды".

Елизавета и Полина уже отправились в Крым, где состоялась первая встреча направления "Амбассадор". Молодые деятели культуры, искусства, креативных индустрий и молодежной политики обсудили план работы на год и участие в событиях арт-кластера, пишет "КП-Тюмень".

Арт-кластер "Таврида" набирает амбассадоров третий год подряд. В 2023 к команде присоединился 141 человек из 82 субъектов России.