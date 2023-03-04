Лучшим педиатром России стала Наталья Горохова из Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лучшим детским врачом России стала начальник педиатрической службы Областной клинической больницы № 1 Тюмени Наталья Горохова. Медик одержала победу во Всероссийском конкурсе Союза педиатров России в номинации "Детский врач", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Наталья Горохова начинала профессиональную деятельность в Санкт-Петербурге, в Тюмени работает с 2002 года. Как врач высшей квалификационной категории она много лет является наставником для молодых специалистов.

Награждение лучших медиков состоялось в Москве на церемонии открытия ХХIV Конгресса педиатров России с международным участием "Актуальные проблемы педиатрии". В этом году конгресс приурочен к 150-летию выдающегося детского врача Сперанского.