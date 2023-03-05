Тюменский дизайнер Кира Кузнецова представила коллекцию платьев в ОАЭ

предоставлено Кирой Кузнецовой предоставлено Кирой Кузнецовой

Тюменский дизайнер Кира Кузнецова впервые участвовала в International Dream Fashion Show Dubai вместе с десятью моделями студии Ирины Авериной Celebrity Model Group 35+. Специально для показа были сшиты роскошные вечерние платья, рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" Кира Кузнецова.

"Меня пригласили организаторы показов. Они занимаются продвижением русских дизайнеров за границей. Наша поездка отличительна тем, что набирали не молодых моделей, а женщин 40, 50 плюс. Это невероятный опыт. Сейчас такая тенденция во всем мире – не когда все одинаковые, худенькие идут по подиуму, а все разные. В мою команду вошли женщины и большого размера, и невысокого роста, и все смотрелось весьма гармонично",- говорит дизайнер.

предоставлено Кирой Кузнецовой предоставлено Кирой Кузнецовой

На показ в Дубай попасть непросто, нужно пройти через конкурс. Были модели из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, ОАЭ. Тюменскую коллекцию бренда By Kira Kuznetsova поставили финальной – для любого дизайнера закрывающий показ – это престижно. Концепция коллекции отмечена специальным сертификатом.

"Для меня участие в этом международном шоу – это прекрасная промо-акция, обмен опытом, новые знакомства, новые клиенты. У нас есть несколько способов заявить о себе, но самое важное – это мероприятия, и чем выше его уровень, тем выше статус дизайнера", - поделилась Кира Кузнецова.

Собственный показ, с приглашением мастеров из других городов, Кира Кузнецова проведет в Тюмени 13 мая.

Анжела Лебедева