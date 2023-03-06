В Тюменской области ожидаются снег и метель

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Снег, метель, ветер порывами до 15-20 метров в секунду, температура воздуха плюс 1, минус 4 градусов прогнозируются на юге Тюменской области 6 марта. В Тюмени в течение дня облачно, осадки в виде мокрого снега, ветер порывами до 16 метров в секунду, сообщает региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

В связи с погодными условиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий. Возможны аварии и инциденты на системах электроснабжения, обрывы линий ЛЭП, замыкания проводов. Падение деревьев, слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций. Ограничения в движении и аварии на дорогах.

Также есть вероятность задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту Рощино.