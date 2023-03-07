  • 7 марта 20237.03.2023вторник
  • В Тюмени -14..-16 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцев научат писать тексты и вести социальные сети в клубе журналистики

Общество, 08:39 07 марта 2023

МАУ ДО Нижнетавдинского района "ЦДО" (архив) | Фото: МАУ ДО Нижнетавдинского района "ЦДО" (архив)

Набор в клуб журналистики стартовал в "Библиотеке журналистики" (пр. Геологоразведчиков, 38 корп.4) в Тюмени. Участниками могут стать подростки в возрасте от 12 лет, сообщают организаторы.

Всех желающих обучат тонкостям профессии, в частности, выступать на публику, вести социальные сети и писать интересные тексты. "Это отличный шанс для тех, кто хочет подготовиться и поступить в вуз по этой специальности", - добавили в библиотеке.

Спикерами станут преподаватели кафедры журналистики ТюмГУ и тюменские журналисты.

Записаться в клуб можно несколькими способами: в комментариях под постом во ВКонтакте, в личных сообщениях группы, по телефонам 8 (3452) 36-56-44 или 8 (982) 924-03-70.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дети , журналистика , клуб , подростки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:34 07.03.2023Парковка в Тюмени будет бесплатной 8 марта
09:23 07.03.2023В Тюмени участники квиз-турнира о Петре I получат электронные сертификаты
09:12 07.03.2023Акция по ранней диагностике глаукомы пройдет в торговом центре Тюмени
09:01 07.03.2023Молодых тюменцев приглашают на международный юридический форум