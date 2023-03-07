Тюменцев научат писать тексты и вести социальные сети в клубе журналистики

| Фото: МАУ ДО Нижнетавдинского района "ЦДО" (архив) | Фото: МАУ ДО Нижнетавдинского района "ЦДО" (архив)

Набор в клуб журналистики стартовал в "Библиотеке журналистики" (пр. Геологоразведчиков, 38 корп.4) в Тюмени. Участниками могут стать подростки в возрасте от 12 лет, сообщают организаторы.

Всех желающих обучат тонкостям профессии, в частности, выступать на публику, вести социальные сети и писать интересные тексты. "Это отличный шанс для тех, кто хочет подготовиться и поступить в вуз по этой специальности", - добавили в библиотеке.

Спикерами станут преподаватели кафедры журналистики ТюмГУ и тюменские журналисты.

Записаться в клуб можно несколькими способами: в комментариях под постом во ВКонтакте, в личных сообщениях группы, по телефонам 8 (3452) 36-56-44 или 8 (982) 924-03-70.