В Тюмени участники квиз-турнира о Петре I получат электронные сертификаты

| Фото: vk.com/prlibto | Фото: vk.com/prlibto

Квиз-турнир, посвящённый императору Петру I, пройдёт 15 апреля с 10 до 18 (мск). Все участники по его итогам получат именные электронные сертификаты. Победители турнира получат ценные призы от партнеров, сообщает тюменский филиал Президентской библиотеки.

Для участия нужно собрать команду до пяти человек в возрасте от 14 лет до 21 года. От одной образовательной организации может участвовать неограниченное количество команд.

"Участники турнира смогут познакомиться с различными вариантами поиска информации и решения задач, больше узнать о тайнописи и способах их применения, а также, благодаря поддержке Президентской библиотеки имени Ельцина, получат доступ к уникальным историческим документам", - говорят организаторы.

Регистрация по ссылке.