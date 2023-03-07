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В Тюмени участники квиз-турнира о Петре I получат электронные сертификаты

Общество, 09:23 07 марта 2023

vk.com/prlibto | Фото: vk.com/prlibto

Квиз-турнир, посвящённый императору Петру I, пройдёт 15 апреля с 10 до 18 (мск). Все участники по его итогам получат именные электронные сертификаты. Победители турнира получат ценные призы от партнеров, сообщает тюменский филиал Президентской библиотеки.

Для участия нужно собрать команду до пяти человек в возрасте от 14 лет до 21 года. От одной образовательной организации может участвовать неограниченное количество команд.

"Участники турнира смогут познакомиться с различными вариантами поиска информации и решения задач, больше узнать о тайнописи и способах их применения, а также, благодаря поддержке Президентской библиотеки имени Ельцина, получат доступ к уникальным историческим документам", - говорят организаторы.

Регистрация по ссылке.

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# библиотека , квиз , турнир

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