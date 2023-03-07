Инспекторы ДПС дарили тюменским автоледи цветы к 8 Марта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюльпаны дарили сотрудники Госавтоинспекции женщинам-водителям в ходе праздничной акции "Цветы для автоледи" в Тюмени в канун 8 Марта. Автомобилисток инспекторы ДПС останавливали в районе моста Влюбленных.

Сотрудники ГИБДД подходили к остановившимся по их требованию машинам, пряча букеты за спинами. С тюльпанами женщинам передавали карманные календари от Госавтоинспекции, светоотражающие элементы, которые можно закрепить на одежду, ароматизаторы для автомобиля. Для автомобилисток внезапное появление цветов из-за спины было сюрпризом.

"Спасибо за то, что подарили подарки. Приятно, что поздравляют. Я знаю, что в такие дни автоинспекторы всегда останавливают женщин-водителей и дарят цветы. Хотя для меня это не было большой неожиданностью, но это очень приятно", — поделилась эмоциями автомобилистка Елена.

Другие женщины-водители стали участниками акции впервые. "Эмоции переполняют меня. Я счастлива. У женщин праздник должен быть каждый день, не только 8 марта, но раз такие правила, то сегодня особенно приятно", — сказала Наталья.

Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областной ГИБДД Анжела Борисова отметила, что это не просто знак внимания, желание подарить радость, но и возможность напомнить о правильном поведении на дороге.

"Инспекторы ДПС дарят женщинам-водителям цветы каждый год. Многие автомобилистки перевозят детей. А дети должны быть в безопасности. Поздравляя женщин, автоинспекторы желают им всегда соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость, быть внимательными на дорогах. Каждое восьмое-девятое ДТП в Тюменской области совершается по вине женщин-водителей", — поделилась она.

Акция "Цветы для автоледи" проходит во всех муниципалитетах Тюменской области. Причем поздравляют девушек-водителей не только инспекторы ДПС, но и руководители подразделений Госавтоинспекции, юные инспекторы движения. Для участия в этой акции привлекают предприятия, организации, руководителей дорожных служб, всех, кто так или иначе, связан с дорожным движением.

По мнению инспектора ДПС, лейтенанта полиции Никиты Ефремова, женщины нечасто нарушают Правила дорожного движения, но такое бывает. Они не делают это специально, просто где-то, например, не увидели знак. "Бывает, если нарушили, строят глазки, пытаются заигрывать. Но инспекторы ДПС действуют в рамках закона", — сказал он.

Инна Пахомова