Опыт по развитию студенческого предпринимательства Тюмени отметили на форуме Slёt в Сочи

| Фото: ТРО "Опора России" | Фото: ТРО "Опора России"

Опыт по развитию студенческого предпринимательства Тюменского государственного университета отметили на форуме молодых бизнесменов в Сочи. В Slёt 2023 участвовали более 200 предпринимателей из 30 регионов России. Организатор - Молодежный комитет "Опоры России" при поддержке команды Тюменского регионального отделения.

На площадках форума в течении четырех дней участники знакомились друг с другом, оттачивали навыки переговоров на деловых играх, участвовали экспертных дискуссиях. Одной из центральных площадок стала проектная сессия, посвященная реализации концепции экосистемы предпринимательства в вузах. Она была разработана в 2021 г. Минобрнауки России.

"С 2022 года ее начали внедрять, а сегодня у нас есть хороший опыт Тюменского государственного университета и других вузов страны. Мы будем активно продолжать реализовывать экосистему развития предпринимательства, потому что виден ее положительный эффект", - подчеркнул начальник отдела по взаимодействию с НКО департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки РФ Олег Дьяченко.

Первый вице-президент "Опоры России", руководитель рабочей группы Министерства науки и высшего образования по развитию предпринимательства в вузах Эдуард Омаров считает, что для системной подготовки предпринимателей необходима профориентация по всем специальностям. И в этой части у бизнес-сообщества три задачи. Это помощь в профориентации, грамотная информация о предпринимательской компетенции. А также помощь в социализации в бизнес-среде: сначала внутри университета, а после его окончания на уровне региона. Такое бесшовное прохождение бизнес-идеи от старта до реализации может гарантировать высокую степень выживаемости молодого предпринимателя

Он поделился с участниками проектной сессии практикой внедрения экосистемы в Тюменском государственном университете. По его словам, сегодня — это одна из лучших практик в стране, которую можно и нужно тиражировать.

Отметим, что Slёt является ежегодным бизнес-форумом молодых предпринимателей, который прошел в Сочи уже в третий раз. В этом году его приурочили десятилетию Молодежного комитета "Опоры России". Партнерами мероприятия выступили ПАО "Сбербанк" и компания Sim-ple, сообщает ТРО "Опора России".