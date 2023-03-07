Сработавший пожарный извещатель спас семью из Сладковского района

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Сработавший пожарный извещатель спас семью из Сладковского района. Пожар произошел в двухквартирном доме 7 марта. В одной из квартир возникло возгорание, которое удалось оперативно ликвидировать прибывшим пожарным. Их вызвали соседи, разбуженные сигналом пожарного извещателя, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

После того как семья передала информацию ПСЧ № 133, она покинула свою квартиру, что спасло им жизнь, уточняет ведомство. Именно благодаря сработке устройства удалось минимизировать последствия пожара и семья не осталась без жилья.

В загоревшейся квартире погиб мужчина. Предварительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении, уточняется в сообщении.