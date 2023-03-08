Итоги рейтинга содействия развитию конкуренции подведены в Тюменской области
Фото: admtyumen.ru
Итоги ежегодного рейтинга органов местного самоуправления по содействию развитию конкуренции подведены в Тюменской области. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщает региональный департамент экономики.
Лидером рейтинга по итогам 2022 года стал Заводоуковский городской округ, второе место занял Тюменский район, на третьем месте — Казанский район.
Рейтинг позволяет оценить работу органов местного самоуправления по созданию благоприятных условий для развития конкуренции, выявить муниципальные образования, обеспечивающие наибольший вклад в развитие конкуренции в регионе.
Евгений Бабенко