Тюменский проект умной таблетницы получил грант конкурса VK Fresh Code

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект тюменцев – мини-приложение таблетницы LifeStation - стал победителем конкурса VK Fresh Code 2022. Грант в 180 тыс. рублей разработчики направят на доработку нового функционала - синхронизацию со стационарной умной таблетницей, поддержку текущего функционала.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал один из авторов проекта Давуд Алифов.

Участники конкурса VK Fresh Code более двух месяцев трудились над своими мини-приложениями, встречались с экспертами на питчингах, дорабатывали и улучшали свои проекты. По словам организаторов, некоторые проекты поражают масштабом и сложной идеей, а в других, напротив, привлекает простота и лаконичность. 25 победителей, среди них и тюменцы, получат по 180 тысяч рублей на развитие проекта и новый эксклюзивный мерч от VK Mini Apps.

"Идея создания мини-приложения таблетницы LifeStation пришла спонтанно. Я, как врач, считаю данную проблему актуальной: почти каждый первый человек когда-либо забывал принять таблетки или даже и вовсе прерывал прием на какое-то время. Подобная несистематичность в лечении приводит к тому, что действующее вещество лекарства не оказывает должного терапевтического эффекта, что является крайне неэффективным с точки зрения лечения хронических заболеваний, в особенности артериальной гипертензии или сахарного диабет", - сказал Давуд.

Во время исследований разработчики приложения выяснили, что 75 % людей в возрасте 65+ пользуются кнопочными телефоном. Для доступа к приложению умной таблетницы решено привлечь родственников.

"Родственник, пройдя регистрацию, может установить как самоконтроль, так и контроль за тем, чтобы близкий человек вовремя принял препарат. Ему нужно выбрать три уровня заботы: это чат-бот/push-уведомления, функция автоматического дозвона и чуть позже станет доступным подключение умной стационарной таблетницы LifeStation для всей семьи", - пояснил автор проекта.

Сервис LifeStation доступен для людей разного возраста. С помощью встроенного алгоритма сервиса - автоматического дозвона и обзвона – пользователи получают звонок на сотовый телефон, в том числе на кнопочный, за 15 минут до приема таблеток и в момент приема.

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Анжела Лебедева