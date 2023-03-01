В Тюмени создали единую актерскую базу

| Фото: группа "Кинокомпания "Пушка" во ВКонтакте | Фото: группа "Кинокомпания "Пушка" во ВКонтакте

Первую единую актерскую базу в тестовом режиме запустили в Тюмени сообщество "Тюменское кино" и кинокомпания "Пушка". Сайт станет связующим звеном между актерами и кастинг-директорами, продюсерами, компаниями, которым требуются люди для съемок.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил генеральный директор "Мир кино", основатель группы компаний "Пушка" Максим Габула.

"В стране на развитие инфраструктуры кинематографа сейчас есть большой тренд. Имею в виду региональное кино и креативные индустрии. Наша команда взяла на себя эту миссию в Тюменской области. На данный момент у нас есть кинокомпания, которая занимается съемками короткометражных фильмов, веб-сериалов, мы готовимся к полному метру, также есть киношкола "Пушка". Создание актерской базы – это следующий шаг. Ко мне в киношколу очень часто обращаются агенты, находящиеся в поисках актеров. А в 2022 году наши дети снялись в 30 рекламных проектах. То есть на базу есть запрос", – пояснил он.

На создание базы компания выиграла грант 300 тыс. рублей от краудлендинговой платформы для инвестиций в креативные индустрии "Ко-Фи". Денежные средства пошли на развитие сайта и создание портфолио.

"У нас изначально был заложен бесплатный лимит мест для театралов из "Ангажемента", драмтеатра и театра кукол. Но, собственно, любой желающий может попасть в эту актерскую базу, просто оплатив фактически себестоимость - фотосессию, запись видеовизитки и другое", – добавил тюменец.

Сейчас на ресурсе размещено 28 анкет. Каждый актер представлен личной страницей, включающей: фото-портфолио, профессиональную видеовизитку, информацию о человеке, его характеристику и творческий путь. До конца года планируется добавить 500 анкет тюменцев в возрасте от 3 до 75 лет.

По словам основателя группы компаний "Пушка", со временем единая база станет актерским агентством. Появятся менеджеры, кастинг-директора, компания будет предлагать услуги по продвижению актеров не только в регионе, но и по всей России.

"С нами уже сотрудничает единственный на Урале кастинг-агент Елена Пулинович. Мы недавно привозили ее с мастер-классом в Тюмень. Она высоко оценила качество видеовизиток и оформление нашей актерской базы", - сказал Максим Габула.

Сейчас опубликована демоверсия сайта с основным функционалом. В течении марта он заработает полноценно - добавится дополнительная информация и айдентика компании.

Подать заявку и заполнить анкету можно по ссылке.

Виктория Макарова