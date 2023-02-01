Единственный на Урале киноагент посоветовала тюменским актерам относиться к поиску роли, как к рыбалке

Медиаполис (архив) Медиаполис (архив)

Актер должен относиться к поиску кастингов и роли, как к рыбалке. Опытный рыбак понимает, что нужно уметь ждать и расставлять больше удочек и сетей, так и артист обязан вкладывать большие силы в подготовку.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала кастинг-директор и единственный на Урале киноагент Елена Пулинович на мастер-классе по разбору актерского портфолио в Тюмени 18 февраля.

"Сегодня я поделилась с ребятами несколькими историями моих сценаристов и актеров из Екатеринбурга, которые работают в Москве на хороших ставках. Например, в сериале "Куба" снялся в сквозной роли один из моих подопечных. И я сейчас жду, как его воспримут, потому что мы работали над его портфолио около года, чтобы сделать ему качественный кейс. То есть, как я и сказала, это совсем не быстрый процесс. Зато, когда им заинтересуются, зайдут в социальные сети, то увидят о нем всю нужную информацию", — пояснила спикер.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Эксперт также поделилась с участниками, что должно быть в портфолио, на каких профессиональных платформах его лучше разместить, как отправлять заявки на кастинги и самопрезентовать себя. Во второй, практической части, тюменцы самостоятельно записали видеовизитку для портфолио. Лучшие работы попадут в актерскую базу Елены Пулинович.

"Я оставила свои контакты и все, кто сегодня присутствовал, могут прислать мне материалы. Всем дам обратную связь, конечно, сразу скажу, что мягко отвечать точно не буду, но зато честно отвечу, какую работу над ошибками стоит провести. Самые лучшие попадут в мое объединение, сайт для которого я как раз доделываю", — добавила кастинг-директор.

Медиаполис (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" Медиаполис (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия"

По словам Елены Пулинович, база нужна, потому как львиная доля режиссеров не настроена "расширять зрительский кругозор в плане новых актерских лиц, используя в своих проектах в основном Александра Петрова или Данилу Козловского".

"В моем творческом объединении есть сценаристы и актеры. И у нас есть сверхидея, сверхзадача — продвижение уникальной уральской культуры. Мы очень хотим развивать свое направление и дружить со всеми", — подчеркнула киноагент.

Отметим, Елена Пулинович работала кастинг директором на фильмах "Русская сказка", "Где твоя мама?" и "Буран". Ассистент кастинг-директора на многосерийном фильме "Обитель" и "Зови меня Дрозд".

Виктория Макарова