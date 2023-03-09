Предпринимателей приглашают стать частью крупного фестиваля "Тюмень сильная"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководители творческого объединения, предприниматели, оказывающие услуги жителям города, меценаты могут стать частью команды крупного фестиваля "Тюмень сильная". Очередная организационная встреча, на которой расскажут обо всех подробностях партнерства, состоится в пространстве "Точка кипения" (технопарк) 10 марта в 14 часов.

Подобные встречи, по словам организатора фестиваля "Тюмень сильная" Александра Калинина, проводятся каждые две недели. Событие будет открытым, авторы идеи заинтересованы в сотрудничестве. Как отмечает Александр Калинин, к проекту уже присоединяются разные партнеры. Например, известно, что ДК "Нефтяник" выделит экраны. Одна из компаний организует прямую трансляцию, которую смогут посмотреть жители всей страны.

Как отмечают партнеры проекта — Тюменское агентство развития креативных индустрий, не менее важным, чем спортивное, станет творческое направление фестиваля. "Готовим творческие, образовательные, гастрономические и другие площадки, которые будут работать на территории основного места проведения фестиваля, так и по всему городу", — рассказали в ТАРКИ.

Спортивный фестиваль "Тюмень сильная", который соберет ведущих спортсменов страны, выступающих в силовых видах спорта, пройдет на территории "Тюменской ярмарки" на ул. Севастопольской 20-21 мая.

Тюменское агентство развития креативных индустрий - партнерм проекта. Его сотрудники помогут организаторам фестиваля в реализации туристического направления. "Тюмень сильная" направлена на продвижение территории, привлечение туристов и популяризацию туристических ресурсов области. В 2023 году на событие приглашают гостей из разных регионов России.

В мае на фестивале тюменцы смогут встретить звезд спорта, например, восьмикратного чемпиона России по тяжелой атлетике Михаила Кокляева, чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Ивана Подреза, мастера спорта по бодибилдингу Андрея Скоромного.

Инна Пахомова