  • 9 марта 20239.03.2023четверг
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В регионах УФО сформирована качественная система допобразования детей, считает Владимир Якушев

Общество, 18:31 09 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 90 % детей - жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО - получают дополнительное образование. Так, в Тюменской области эта доля составляет 88,2 %, в Ханты-Мансийском автономном округе - 92,2 %, в Ямало-Ненецком - 96,39 %.

По мнению полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, дополнительное образование – важная составляющая гармоничного, разностороннего развития ребёнка.

"Занятия в кружках и секциях знакомят детей с разными сферами деятельности. Воспитывают целеустремлённость и усердие. Помогают развить способности и определиться с будущей профессией", – подчеркнул Владимир Якушев.

Он добавил, что в УФО сформирована качественная система допобразования детей. Регионы подходят к созданию кружков и секций ответственно и творчески, стараются охватить максимально широкий круг интересов. Участвуют в национальных проектах и реализуют проекты по федеральным программам.

В среднем школьники УФО тратят на допобразование около шести часов в неделю, сообщает полпредство.

uralfo.gov.ru uralfo.gov.ru uralfo.gov.ru ﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Якушев , дополнительное образование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:04 09.03.2023На Уроке цифры тюменские школьники узнали об ИТ-аналитке в бизнесе
18:53 09.03.2023Доцент ТИУ Лариса Епифанцева стала инженером года
18:31 09.03.2023В регионах УФО сформирована качественная система допобразования детей, считает Владимир Якушев
18:09 09.03.2023Предпринимателей приглашают стать частью крупного фестиваля "Тюмень сильная"