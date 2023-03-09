В регионах УФО сформирована качественная система допобразования детей, считает Владимир Якушев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 90 % детей - жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО - получают дополнительное образование. Так, в Тюменской области эта доля составляет 88,2 %, в Ханты-Мансийском автономном округе - 92,2 %, в Ямало-Ненецком - 96,39 %.

По мнению полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, дополнительное образование – важная составляющая гармоничного, разностороннего развития ребёнка.

"Занятия в кружках и секциях знакомят детей с разными сферами деятельности. Воспитывают целеустремлённость и усердие. Помогают развить способности и определиться с будущей профессией", – подчеркнул Владимир Якушев.

Он добавил, что в УФО сформирована качественная система допобразования детей. Регионы подходят к созданию кружков и секций ответственно и творчески, стараются охватить максимально широкий круг интересов. Участвуют в национальных проектах и реализуют проекты по федеральным программам.

В среднем школьники УФО тратят на допобразование около шести часов в неделю, сообщает полпредство.