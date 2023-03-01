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Инженеры и техники сельхозпредприятий поспорят за чемпионство на выставке "Тюмень Агро-2023"

Общество, 08:05 14 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Профсостязание среди инженеров и техников сельхозпредприятий региона пройдет на выставке "Тюмень Агро-2023" в п. Винзили 31 марта. Олимпиада состоится уже в одиннадцатый раз, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

За чемпионство поборются сотрудники инженерных служб агропредприятий и крестьянских хозяйств, служащие муниципалитетов, представители Гостехнадзора и студенты. Победителем олимпиады в номинации "Абсолютный чемпион" станет участник, который наберет наибольшее количество баллов. Кроме того, будет вручена награда и самому молодому участнику олимпиады.

Подать заявку можно здесь.

Напомним, агропромышленная выставка "Тюмень Агро-2023" пройдет в п. Винзили 30 и 31 марта. Ведущие производители России, Белоруссии и Китая представят свои технологические решения и спецтехнику. В этом году лейтмотивом выставки станут технологии, техника, инновации, наука.

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# аграрии , АПК , инженеры , олимпиада

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