Границы 1888 участков уточнены в Тюменской области по лесной амнистии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Границы и сведения 1 тыс. 888 участков уточнили по лесной амнистии в Тюменской области. Об этом сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

В ведомстве отметили, что во время масштабной ревизии при уточнении границ лесного фонда было выявлено множество пересечений государственных территорий с законно приобретенными частными владениями. Из-за этого возникали сложности с их оформлением, а в некоторых случаях собственники рисковали лишиться земли.

"Чтобы урегулировать конфликты интересов и защитить частную собственность, был принят федеральный закон о лесной амнистии. Изначально он действовал до 2023 года, но теперь его продлили до 2026 года, чтобы выявить и оформить все пересечения. Это не быстрый процесс, поскольку сама процедура довольно сложная", - пояснили в департаменте.

Для реализации закона при департаменте лесного комплекса Тюменской области создана рабочая группа. За два последних года она рассмотрела 2 тыс. 224 земельных участка, из них 209 - по уведомлениям Росреестра.