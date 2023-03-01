В российских вузах реализуют пилотную программу развития научного наставничества

| Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте | Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте

Пилотную программу наставничества студенческих научных объединений реализуют в шести вузах России в 2023 году в рамках Года педагога и наставника.

Как сообщает Минобрнауки РФ, в их число войдут Балтийский федеральный университет имени И.Канта, Российский университет дружбы народов, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Государственный академический университет гуманитарных наук, Московский государственный технический университет гражданской авиации и Петрозаводский государственный университет.

По словам министра образования и науки России Валерия Фалькова, уже в апреле в Карелии состоится стратегическая сессия. Также участников программы ждет круглый стол на Съезде молодых ученых и семинар-совещание на площадке III Конгресса молодых ученых в декабре.

"Преподаватели вузов, учителя и наставники всегда были, есть и будут для молодежи проводниками в мир знаний и науки. Их роль крайне высока в формировании ценностных ориентиров у молодых людей. Год педагога и наставника позволит привлечь внимание к этой профессии и воздать должное уважение нашим учителям и наставникам", - сказал Валерий Фальков.

Также будет реализована инициатива "Сириус. Лето: начни свой проект", направленная на трудоустройство студентов-наставников на время выполнения научно-технологических проектов со школьниками. Продолжит работу федеральный проект "Женщины: Школа наставничества", нацеленный на поддержку талантливых студенток в начале их карьерного пути.

Напомним, 2023 году в России объявлен Годом педагога и наставника. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что работа педагогов и наставников закладывает основу кадрового потенциала и технологического суверенитета страны.

"Одна из целей Года педагога и наставника – качественно усилить вузы, а также масштабировать движение наставников. В целях развития системы научного наставничества мы задействуем студенческие научные объединения и советы молодых ученых. Благодаря этому мы получим единый трек профессионального роста молодого ученого – от абитуриента до доктора наук, а также обеспечим поддержку преемственности между поколениями исследователей", - отметил он.

В рамках Года педагога и наставника в регионах страны пройдут мастер-классы от выпускников-наставников, интерактивные лектории, конкурсы, а также Всероссийские и Международные научно-практические конференции. Будет организована работа по привлечению молодежи в педагогическую профессию, распространению опыта лучших педагогов и наставников, повышению качества образовательных программ.