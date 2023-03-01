Жители тюменских сел могут подтвердить учетную запись госуслуг в почтовых отделениях

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подтвердить учетную запись на госуслугах жители сел Тюменской области могут в почтовых отделениях. Такой возможностью воспользовались почти 100 жителей, ежемесячно количество пользователей сервиса растет, пишет Мегатюмень.

Для получения доступа к сервисам госуслуг достаточно обратиться к оператору почтового отделения, предъявить паспорт и СНИЛС. Специалист сверит документы с информацией в системе Госуслуг, а уведомление о подтверждении поступит на телефон, указанный при регистрации. Подтвержденная учетная запись предоставляет полный доступ ко всем электронным услугам портала.

По словам директора Управления федеральной почтовой связи Тюменской области Сергея Симайченкова, жители сел Аслана, Армизонское, Велижаны, Сладково, Рассвет уже смогли подтвердить свои учётные записи для портала Госуслуг непосредственно в почтовом отделении.