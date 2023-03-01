В Тобольске 250 атлетов из пяти регионов участвуют в чемпионате по спортивной борьбе

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Более 250 спортсменов из пяти регионов страны участвуют в чемпионате и первенстве УФО по спортивной борьбе в Тобольске 11 и 12 марта. Глава города Максим Афанасьев через свои аккаунты в соцсетях пригласил тоболяков в СК "Центральный" поддержать земляков.

"Сегодня в нашем городе 2500 ребят занимаются в 14 видах единоборств. Это очень здорово. И самое яркое сегодня для ребят, принимающих участие в соревнованиях, что именно панкратион принес Тобольску медали с чемпионатов Европы и мира. Эти ребята занимаются в нашем спортивном клубе "Сибиряк". И они делают все, чтобы этот вид спорта с каждым годом становился все более востребованным", - написал он в Telegram.

Афанасьев поблагодарил федерацию по панкратиону России за оказанное доверие по проведению соревнований. "Я надеюсь, что наши гости , которые впервые приехали сюда, обязательно найдут время увидеть достопримечательности Тобольска. Уважаемые участники, желаю вам добиться высоких результатов!" - сказал глава города.