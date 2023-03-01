Отправиться в фотопутешествие по родному краю предлагают тюменским подросткам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отправиться в фотопутешествие по родному населенному пункту предлагают школьникам Тюменской области в возрасте от 14 до 17 лет. О старте проекта "Прогулки по стране" объявило Российское движение детей и молодежи "Движение первых".

"Мы знаем, что в каждом городе, посёлке, селе или деревне есть много классных мест. Каждое из них имеет свою историю, помнит разные события. А сегодня мы предлагаем ребятам придумать свою историю и создать фотокомикс", - отмечают организаторы.

Школьникам предлагается создать команду от 5 до 20 человек, зарегистрироваться на сайте будьвдвиджении.рф и выполнить творческое задание в формате фотопутешествия на тему "Один день в родном городе".

Для создания фотокомикса нужно выбрать в своем населенном пункте не менее пяти точек притяжения, написать сценарий фотопутешествия, героями которого должны стать все участники команды. Затем нужно сделать фото, обработать их и из полученных снимков создать историю. Фотопутешествие должно включать от 6 до 10 фотографий.

Своими работами необходимо поделиться на открытой странице в социальной сети ВКонтакте с хештегами #РДДМ, #ДвижениеПервых, #ПрогулкиВДвижении, #БольшеЧемПутешествие.

Фотокомиксы принимаются до 24 марта. До конца марта жюри оценит их, а 1 апреля объявит имена победителей. Именно они отправятся в настоящее увлекательное путешествие.

Уточнить подробную информацию о конкурсе можно на сайте будьвдвиджении.рф.

Любовь Голышева